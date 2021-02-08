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Россия на вершине! Медведев и Рублев покорили Австралию

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: «Россия на вершине! Медведев и Рублев покорили Австралию»

№ 8374, от 08.02.2021

7 февраля. Мельбурн. Даниил Медведев и Андрей Рублев с чемпионским кубком. Фото AFP
7 февраля. Мельбурн. Даниил Медведев и Андрей Рублев с чемпионским кубком. Фото AFP
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Сборная России выиграла ATP Cup в Мельбурне, одержав крупнейшую командную победу в нашем теннисе с 2008 года
Андрей Рублев и&nbsp;Даниил Медведев стали победителями ATP Cup.Медведев и Рублев добыли первый трофей сезона. Россия — чемпион

Российская команда оправдала статус главного фаворита командного турнира ATP Сup, впервые в истории выиграв этот трофей. Даниил Медведев и Андрей Рублев великолепно провели стартовые соревнования сезона в Мельбурне, одержав на двоих восемь побед в восьми одиночных матчах. В финале наши звезды буквально разгромили итальянцев (2:0), не позволив ни на минуту усомниться в своем превосходстве. И Медведев, и Рублев сделали отличную заявку на стартующий сегодня Открытый чемпионат Австралии — правда, волей жребия две первые ракетки нашей страны могут встретиться уже в четвертьфинале.

Победа на ATP Cup — крупнейший командный успех россиян с 2008 года. 12 лет назад наши девушки выигрывали Кубок федерации, кроме того, в 2007-м мужская сборная России владела Кубком Дэвиса, а в 2006-м российский смешанный дуэт Надежда Петрова и Дмитрий Турсунов становились первыми на Кубке Хопмана в Австралии.

«Это выдающийся результат — впервые выиграли командные соревнования ATP-тура, — прокомментировал новую победу глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Показали свой возросший класс игры. Настанет время, когда мы будем побеждать и на турнирах «Большого шлема». Любим, ценим, уважаем то, что ребята делают для России».

Евгений Донской, Андрей Рублев, Даниил Медведев и&nbsp;Аслан Казарцев.Рублев на невероятном уровне, Медведев на победной волне. Россия — чемпион ATP Cup

Один из нюансов триумфа в Мельбурне в том, что организаторы ATP Cup накануне запрашивали Международную федерацию и ВАДА о возможности выступления нашей команды под собственным флагом на фоне антидопинговых санкций против нашей страны. В итоге разрешение было получено, а после успеха в финале мы стали свидетелями редкой по нынешним временам чемпионской церемонии, когда спортсменам из России было позволено беспрепятственно фотографироваться с кубком и российским триколором.

7&nbsp;февраля. Мельбурн. Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Евгений Донской.

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