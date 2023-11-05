Теннис
ATP
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:15

Джоковичу не хватило в финале Медведева. Он разносит всех после поражения на Уимблдоне

Джокович победил Димитрова и выиграл 40-й «Мастерс» в карьере
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисист Новак Джокович
Новак Джокович.
Фото Reuters
Легкая победа на «тысячнике» в Париже.

Теннис. АТР 1000 (Париж)
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Григорий Димитров (Болгария) — 6:4, 6:3

В конце сезона великий серб Новак Джокович снова превратился в монстра — хоть он и слукавил после финала, что якобы «три раза по ходу турнира едва не вылетел». На самом деле даже в 36 лет ему снова нет равных в мировом теннисе. Нервы первой ракетке мира в полуфинале слегка потрепал Андрей Рублев, которого лидер мужского тенниса сравнил с гадюкой. Но вот в финале в Париже проблем с болгарином Григором Димитровым не возникло.

Борьба на физическое истощение

Григор Димитров в финале оказался немного неожиданно — будучи «несеяным», он последовательно прошел Даниила Медведева (который много ругался, отыграл шесть матчболов, но уступил). Затем легко победил Александра Бублика из Казахстана и в двух трехсетовиках — поляка Хуберта Хуркача и грека Стефаноса Циципаса. Последнего — в остросюжетном триллере на тай-брейке.

Джокович появился в финале как раз ожидаемо — хотя до этого устроил себе полуторамесячный перерыв. Может, именно он позволил дойти до решающего матча — в Париже очень жесткое расписание, теннисисты возвращались в гостиницу в три часа ночи и восстанавливались на морально-волевых. Ключевую роль сыграли тренеры, массажисты, врачи — а с этим штабом у Новака всегда все было прекрасно. В памяти живы таинственные бутылочки, которые передавали Джоковичу по ходу матчей, и непонятные пластыри на теле.

Андрей Рублев. Рублев был близок к победе над Джоковичем. Не хватило самую малость

Финал оказался очередной демонстрацией непробиваемости серба, даже когда ты выдаешь лучший турнир в году (а у Димитрова именно такой). Накануне Новак жаловался на желудочную инфекцию. Но как можно играть на таком уровне с подобным недомоганием — ответить на этот вопрос может только Джокович.

Теннисист Новак Джокович
Фото Reuters

Димитрова сгубила вторая подача и обилие брака

В первом сете Григор вроде бы выглядел не слабее и даже действовал активнее, но Новак своей надежной игрой на задней линии сводил усилия болгарина на нет. В итоге Димитров все чаще ошибался и насобирал 19 невынужденных ошибок за партию. Этого хватило Новаку для одного брейка при счете 3:3. Особенно слабо Димитров выглядел на бэкхенде, чем регулярно пользовался серб. Еще одной проблемой Димитрова стала слабость второй подачи, которую Ноле щелкал как орешки. В свою очередь сам болгарин до брейк-пойнтов дойти ни разу не смог.

Второй сет болгарин начал уверенно, не давал шанса на своей подаче, но стоило Джоковичу чуть прибавить в точности и агрессии, как болгарин «поплыл», и преимущество Джоковича стало очевидным. 6:3 — легкая победа номера один мирового тенниса.

Димитров даже пошутил после матча, что готовился к чему-то похуже. Джокович в ответ по традиции извинился за исход матча и блеснул своим полиглотством — на этот раз чистым французским. Перед «Ролан Гаррос» он впечатлил парижан, зайдя в обычный городской ресторан — Франция и Монако ему знакомы прекрасно.

Впереди у Новака Итоговый турнир АТР, где он также несомненный фаворит — после провалов от Алькараса и Медведева на последних турнирах. Отдельный вопрос — есть ли в каком-либо топовом виде спорта сейчас человек, настолько доминирующий над всеми конкурентами. На ум приходит только Макс Ферстаппен в «Формуле-1», но специфика спорта другая, и возраст не тот.

Слава богу, в теннисе есть разнообразие турниров и игроков, которое позволяет светиться и другим героям. Да и если это проблема для тенниса, то скоро она будет решена — вряд ли Новак сможет оставаться на том же уровне больше двух-трех лет. Хотя его врачи постараются для этого сделать все.

Теннис
Григор Димитров
Новак Джокович
3
5
Читайте также
«Сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы». Греческий теннисист похвалил советское воспитание
«Сан-Хосе» пропустил 20 шайб в двух матчах НХЛ
Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском
Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на важную должность
ВС РФ сорвали попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы». Греческий теннисист похвалил советское воспитание
Новости
RSS RSS
Все новости