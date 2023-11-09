Медведев и Рублев вступают в борьбу за рекордные призовые ATP Finals

Россияне второй год подряд сыграют в одном квартете Итогового.

В четверг, 9 ноября, в Турине прошла жеребьевка Итогового турнира ATP. В «зеленую группу» с победителем прошлогоднего ATP Finals и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем попали Янник Синнер (4-й номер рейтинга), Стефанос Циципас (6) и Хольгер Руне (8). В «красной группе» компанию второй ракетке мира Карлосу Алькарасу составили Даниил Медведев (3), Андрей Рублев (5) и Александр Зверев (7). Россияне второй год подряд попали в один квартет. В прошлом ноябре Андрей смог переиграть Даниила на чемпионском тай-брейке третьего сета. В этом году Медведев взял реванш в финале турнира в Дубае и четвертьфинале US Open . Посмотрим, как закончится их третье противостояние в 2023 году.

Надежда на лучшее

Группа Джоковича выглядит попроще. Руне и Циципас явно переживают спад во второй части сезона (всего один финал на двоих), хотя неплохо проявили себя на последнем «мастерсе» в Париже. Тем не менее серб и итальянец Синнер выглядят очевидными фаворитами квартета и, скорее всего, выйдут в полуфинал.

«Красная группа» кажется более боевой, хотя есть оговорки. Карлос Алькарас пропускал ряд турниров из-за проблем со стопой и ягодицами, но в этот раз все-таки успел восстановиться к двум заключительным турнирам сезона (в прошлом году пропустил Итоговый из-за травмы мышцы живота). Однако игра испанца в Париже выглядела неубедительной, — во втором круге он по делу уступил россиянину Роману Сафиуллину. После этого поражения Алькарас сохраняет только математические шансы, чтобы стать первой ракеткой мира по итогам года (Джоковичу достаточно выиграть один матч). Безусловно, это отразится на мотивации Карлоса в Турине, плюс вряд ли он успел набрать форму за последнюю неделю.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

С другой стороны, Алькарасу не надо защищать очки, поэтому он может сыграть более раскрепощенно. То же самое касается и Александра Зверева, который в прошлом году не смог отобраться в топ-8 из-за последствий травмы. Сейчас немец в достаточно хорошей форме. После неудачи на Уимблдоне он взял два титула (Гамбург и Чэнду), а также дошел до полуфиналов супертурниров в Цинциннати и Пекине. Двукратный победитель Итоговых точно поборется за выход в полуфинал. Главными его конкурентами, видимо, будут Рублев и Медведев.

Для Андрея это будет уже четвертый Итоговый подряд. Первые три раза он не смог выйти из группы, а в прошлом году обыграв Циципаса и Медведева, пробился в полуфинал (уступив там Касперу Рууду).

«Было очень здорово выйти в полуфинал одного из лучших теннисных турниров, — отметил Рублев. — Помню сумасшедшие эмоции от победы [в решающем матче на групповом этапе]. Такое случается нечасто. Конечно, я сделаю все, чтобы снова испытать эти эмоции. Но посмотрим. Здесь собрались все лучшие игроки. Все хотят победить и нереально играют».

Для Даниила Медведева это уже пятый Итоговый. Один раз он выиграл титул (в 2020-м — последний турнир в Лондоне), в 2021 году проиграл в финале Звереву и дважды не смог выйти из группы (2019, 2022).

«Испытываю меньшее давление, чем обычно, — подчеркнул Медведев. — В прошлом году я проиграл три матча — все три на решающих тай-брейках, в двух я подавал на победу. Конечно, в этом году я постараюсь выступить лучше. И пару лет назад именно так и произошло, мне удалось выиграть титул. Надеюсь на повторение истории».

Александр Зверев. Фото Reuters

Выше «Шлемов»

Помимо Медведева и Зверева (сделал это дважды) в эпоху «Большой тройки» титул ATP Finals также выигрывали Циципас (2019), Григор Димитров (2017), Энди Маррей (2016), Николай Давыденко (2009) и Давид Налбандян (2005). Интересно, что Надаль так ни разу и не смог взять Итоговый (дважды доходил до финала). У Роджера Федерера и Джоковича по шесть титулов.

Новак сравнялся со швейцарцем в прошлом году, заработав за это рекордные 4,75 миллиона. В этом году победитель может получить еще больше.

Общий призовой фонд ATP Finals -2023 составил рекордные 15 миллионов долларов. За каждую победу на групповом этапе игроки получат по 390 тысяч, за участие в трех матчах группового этапа — 325 тысяч. Каждая победа в полуфинале будет стоить более 1,1 миллиона, а чемпион получит за победу в финале минимум 2,2 миллиона, а также более 4,8 миллиона при условии побед во всех матчах группового этапа.

Для сравнения: Ига Свентек, выиграв Итоговый турнир WTA-2023 в Канкуне, заработала чуть более 3 миллионов.

Также стоит отметить, что за одну победу на групповом этапе теннисист получает сразу 200 очков. Это почти столько же, как за титул на турнирах ATP -250. Еще 400 очко можно заработать на успехе в полуфинале.

«Я бы, наверное, считал Итоговый даже важнее «Шлемов», если честно, — рассказал Циципас. — И дело даже не в сумме призовых или возможности заработать 1500 очков. Победить на ATP Finals очень престижно, ведь на него съезжаются все лучшие игроки года. Это особое достижение».