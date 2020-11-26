Разговор Игоря Рабинера с Ольгой Медведевой, матерью главного теннисного героя страны.

Ольга и Сергей — родители Даниила Медведева. Фото Formula TX

Год назад мне посчастливилось провести для «СЭ» трехчасовую беседу с родителями финалиста US Open, главной спортивной сенсации России 2019 года Даниила Медведева. Мы встретились с Сергеем и Ольгой Медведевыми в аэропорту Ниццы, недалеко от их дома. И это были потрясающие ощущения, когда перед твоими глазами разворачивалась вся жизнь будущего кумира страны. Совсем непростая — иных в большом спорте и быть не может.

Прошел год — и как можно было не позвонить родителям Даниила с поздравлениями после его блестящей победы на Итоговом турнире АТР в Лондоне, лишь второй в российской истории после Николая Давыденко?

Сергей Яковлевич, папа теннисиста, глубоко разбирающийся в самых разных видах спорта, по ходу общения рассказал мне об одном из примеров, которыми старается мотивировать сына:

«Я люблю еще биатлон и велоспорт. В велоспорте болею за бельгийца Ремко Эвенепула. Он молодой, 20 лет. Чем-то напоминает по характеру Даниила. Такой же неуемный. Умеет бороться на тренировках в результатах сам с собой. Это важное качество в спорте. Правда, в этом году он сильно разбился. Улетел на спуске с моста. Дане я о Ремко писал. Он за ним следит. Мы с Даниилом много смотрели велоспорт. Болели за Ульриха, потом за Клодена. После того как распался T-Mobile, я постепенно перешел на Quick Step. Об Эвенепуле говорю Даниилу ненавязчиво. Хочу, чтобы он стал для него образцом в мотивации на тренировках».

Интересно, не правда ли? А с мамой теннисиста мы поговорили о его нынешнем успехе и всем этом непростом сезоне. В России родители Медведева, живущие на юге Франции, не были с декабря прошлого года, когда побывали в Москве на церемонии «Русского кубка». Но о том, как радуются на родине триумфу сына, знают хорошо.

Считаю сына артистом на корте

— После главной, как многие считают, пока победы вашего сына в карьере эмоции сильнейшие? — вопрос Ольге Медведевой.

— Пытаюсь сохранять спокойствие. Для меня была удивительна эта реакция — мне кажется, чрезмерная. Хотя, может, и правильная — для страны-то событие приятное, ей важно иметь таких героев. Вроде бы это просто успех спортсмена. Но включаю телевизор, а там победа Медведева идет главной новостью на федеральных каналах. Для меня это был шок.

— Как смотрели его матчи в Лондоне? Дома, вдвоем с мужем, а может, друзья или ваша дочь приезжали?

— У меня есть свой ритуал. Я должна смотреть матч в одиночестве, чтобы мне никто не мешал и не отвлекал.

— Ваш муж сказал мне, что «трусливо», как он выразился, сидел в другой комнате и ждал от вас новостей.

— У нас еще с детства повелась традиция, что даже если мы оба на турнире, то Сергей не всегда смотрит матчи. Я оставалась на трибуне, а муж ходил вокруг стадиона. Плюс сейчас у него проблемы с сердцем, поэтому он уходит в свой кабинет, а я удобно располагаюсь перед телевизором. Последняя неделя — это было что-то. Я получала такое удовольствие от каждого матча! Пять прекрасных спектаклей — каждый со своим сюжетом.

Обычные турниры начинаются с более легких соперников, здесь же — сразу против сильнейших. Когда еще начнешь против Зверева, с которым сын только что играл в финале Парижа! Проходных матчей не было и быть не могло. К тому же перед полуфиналом они с Надалем были в неравных условиях — у Рафаэля был лишний день перерыва. Но сын справился и с этим — и с тем, что перед финалом у Тима было на шесть часов отдыха больше. Это спорт, надо все трудности преодолевать! Кстати, я обратила внимание, что сам он отреагировал на победу спокойно, без особых эмоций.

— Дане удалось обыграть подряд первую, вторую и третью ракетки мира. До турнира у вас была какая-то родительская интуиция, что наступает его время?

— Мой сын прекрасен во всех отношениях. Это субъективное мнение матери. При этом для меня он непредсказуем. Когда начинается очередной турнир, я никогда не могу предположить, закончится ли все в первом круге или победой в финале. В прошлый раз в Лондоне он не выиграл ни одного матча, поэтому даже одна победа по сравнению с тем годом стала бы успехом. А тут такое.

— В прошлом году Даниил дважды, на US Open и в Лондоне, обиднейшим образом проигрывал Рафаэлю Надалю. Год назад вы рассказывали мне, что в детстве он играл «с Надалем» в комнате и не шел из-за этого ужинать.

— Так и было. В квартире сделали прекрасный, как тогда говорили, евроремонт — и вдруг начались игры. Все стены были обшарпаны, все углы оббиты. Его главной задачей было не попадать по люстрам.

— Справлялся?

— Да, их не разбивал. А со стенами и углами мы смирились. Каждый раз он выдумывал, с кем играет. И нередко это был Надаль.

— Когда настоящий Рафа, выиграв первый сет, во втором повел 5:4 и вышел подавать на матч, вы верили в то, что еще не все потеряно?

— Всегда верю в сына. Но внутренне уже готовилась к тому, что сейчас матч закончится. И все-таки все чудесным образом перевернулось! Вообще, я своего сына считаю артистом на корте. Его выступления — это всегда очень интересно, нескучно, и никогда не знаешь, что будет дальше.

Даня прислал сообщение в пять утра после победы

— Такое впечатление, что у него укрепилась нервная система — эмоциональные срывы на корте все менее заметны.

— Да, на этом турнире все прошло очень гладко. Ему удалось держать себя в руках. В конце первого сета финала, правда, был момент, когда Тим попал в сетку, после чего мяч полетел неудобно для Дани, и он проиграл сет. Тут вижу: он уже готов разозлиться и высказать все, что думает. Но он взял себя в руки, прекрасная улыбка озарила его лицо. Доминик тоже ответил улыбкой, и это был чудесный момент.

— Почувствовали в тот миг, что у него правильный настрой на игру?

— Да. Эту ситуацию надо было отпустить, и Даниил это сделал. В какие-то моменты первого сета видела у него немного растерянный взгляд, когда он садился на скамейку. Но потом нашел верные решения. Вообще, перед финалом у меня никаких ощущений не было. День для меня получился немножко суматошным. Сначала дочь попросила погулять с внуком. Потом Сергей начал что-то готовить, что меня всегда напрягает, поскольку после этого кухня остается в полном разгроме. Еще в перерыве между геймами бегала на кухню, убирала там — и чувствовала какой-то дискомфорт. Потому что игру я должна смотреть в состоянии полного покоя.

Во втором сете я наконец устроилась удобно и спокойно. И дело пошло хорошо! (Смеется.) Конечно, это никак не связано, но вот так совпало. А потом меня поразило, что Даня вышел на корт против Тима необычно взлохмаченным. Волосы совсем не лежали. У меня точно такие же волосы, поэтому я понимаю, откуда это берется. Взлохмаченность в финале Лондона — это было интересно!

— После победы сразу созвонились?

— Обменялись сообщениями. Так проще для него, когда такой вал поздравлений и такая большая востребованность. Конечно, у него была бессонная ночь, и он нам прислал сообщение в пять утра. В Лондоне было четыре. Он еще не ложился. Естественно, после такого грандиозного успеха трудно заснуть!

— В своей поздравительной речи Медведев сказал спасибо Николаю Давыденко — до него единственному россиянину, который выигрывал итоговый турнир АТР. И отметил, что успех Давыденко повлиял на многих детей в России, в том числе и на него. Даниилу тогда было 13. Деталей не помните?

— Не думаю, что это его как-то особо впечатлило. Он уже шел своей теннисной дорогой, начинал свой путь. Но, конечно, каждый из наших игроков, которые выигрывали серьезные турниры, влияли на детей, занимавшихся или хотевших заниматься теннисом. Кафельников, Сафин, Давыденко... Так же, думаю, и Даниил будет вдохновлять новых ребят. Надо только работать. Дети будут брать пример и с него, и еще с двоих наших прекрасных теннисистов — Карена Хачанова и Андрея Рублева, который провел в этом году невероятный сезон, тоже попал в Лондон и также достоин всяческих похвал.

Во время карантина снимал дом с кортом вместе с тренером

— Насколько сложным для сына, по вашим ощущениям, получился этот год, когда все в мире из-за пандемии коронавируса перевернулось?

— Как показывают результаты — достаточно сложным. Долго не мог набрать форму, нащупать какое-то равновесие. Вначале было очень много поражений, и обидных — допустим, во втором круге турниров игрокам, стоявшим в рейтинге гораздо ниже. Наверное, это все результат такого непонятного сезона, долгого отсутствия игровой практики.

— Как он проводил время, когда не было тенниса?

— Соблюдал все правила изоляции, никуда не выходил, только за продуктами. Они с тренером сняли один дом, жили там вместе. На территории этого дома корт. Как я понимаю, многие теннисисты сделали так же.

— В хорошую игровую форму Даниил вошел уже только к US Open, где дошел до полуфинала?

— Тогда только начал. Потому что потом были еще неудачные грунтовые турниры. Первый удачный — «Берси» (8 ноября в финале турнира серии «мастерс» в Париже Медведев одержал волевую победу над Александром Зверевым, проиграв первый сет. — Прим. «СЭ»). Так как мы живем во Франции, я про себя отметила, что французы в основной своей массе знают только три теннисных турнира — «Роллан Гаррос», «Берси» и Монако. Речь, конечно, о тех, кто далек от этого вида спорта. Конечно, после победы в «Берси» на нас обрушился шквал поздравлений. У Даниила сформировалась армия поклонников среди наших французских знакомых. Они смотрели матчи по телевизору, болели за него. И вот к этому моменту он уже набрал отличную форму, что и показал в Лондоне.

Дедушка Дани был невероятным болельщиком. Если бы он дожил до этого дня — был бы самым счастливым человеком на Земле!

— Можете представить его в обозримом будущем первой ракеткой мира?

— Я не теннисный аналитик, поэтому мне трудно судить. Знаю только, что мой сын на многое способен и может преподносить любые сюрпризы. Знаю и то, что с ним никогда не будет скучно — это и по его матчам видно. Поэтому прошу всех зрителей следить за его играми — вы об этом точно не пожалеете! А насчет первой ракетки мира... Боюсь таких прогнозов. Да — да, нет — нет. Нам и так хорошо, мы и так им гордимся. Что будет, то будет, все наше.

— Когда увидите и обнимете Даню?

— После прилета (мы с Ольгой беседовали ближе к вечеру вторника. — Прим. И. Р.) он уже нам позвонил. Сказал, что после всего происшедшего ему нужно два дня полного покоя. А потом уже встретимся.

— Знаете, что мюнхенская «Бавария», поздравляя своего болельщика Медведева, изготовила для него футболку команды с 1-м номером и фамилией?

— Конечно, видели эту новость. И видео, как «Бавария» изготавливает эту именную футболку, тоже видели. Думаю, сыну это будет очень приятно, потому что он давний поклонник этой команды. Когда смотрю его матчи, всегда вспоминаю своих родителей и маму Сергея. И жалею, что они не дожили до этого момента. Как бы они были рады! Мой папа был невероятным болельщиком. Это было что-то, когда он смотрел и футбольные, и хоккейные матчи! Глаза горели, кричал, вскакивал... Главной газетой в те времена для него был «Советский спорт», который он выписывал и прочитывал от корки до корки.

Даня стал точно таким же. Когда подрастал, я видела, как он смотрит матчи, и узнавала в нем его деда. Если бы мой папа дожил до этого светлого дня, то после победы Даниила в Лондоне он был бы самым счастливым человеком на Земле. Надеюсь, он сверху видит, что произошло. Если бы он узнал, что внук станет великим спортсменом, для него это было бы лучшее, что только можно представить!..