«Он один из лучших в мире». Все победы Медведева в Лондоне

Российский теннисист стал чемпионом ATP Finals, обыграв трех соперников из топ-3 мирового рейтинга.

Даниил Медведев завершил укороченный из-за пандемии сезон-2020 самой яркой на данный момент победой в своей карьере. На Итоговом турнире в Лондоне россиянин выиграл все три матча группы, в том числе против первой ракетка мира Новака Джоковича. В драматичных полуфинале и финале 24-летний москвич взял верх над еще двумя теннисистами из топ-3 — Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом. И это был тот самый, даже улучшенный Медведев из лета-осени 2019-го.

Шаг 1. 16 ноября. Группа. Даниил Медведев — Александр Зверев — 6:3, 6:4

В конце непростого для себя года Медведев собрал сильную победную серию. Россиянин выиграл титул на «Мастерсе» в Париже и на старте группового турнира в Лондоне в напряженном матче сломил сопротивление русского немца, взяв верх над ним во второй раз за восемь дней. Это была первая в карьере победа Даниила на Итоговом турнире: год назад после яркого и очень насыщенного сезона у первой ракетки России не хватило на Лондон ни сил, ни эмоций. Среди прочего Медведев удивил Зверева подачей с руки. После встречи он заверил: это не знак неуважения, просто мгновенное решение с учетом расположения соперника далеко за задней линией.

«В целом сыграл не лучшим образом. Думаю, это один из худших моих матчей после рестарта сезона. И нужно отдать должное Даниилу: он сделал то, что должен был. В начале игры он немного нервничал, но потом вышел на другой уровень. А моего сегодняшнего уровня было недостаточно, чтобы победить соперника из топ-10», — сказал Зверев.

FIRST #NittoATPFinals W ?



After going 0-3 last year, @DaniilMedwed defeats Zverev 6-3 6-4 to claim his first-ever victory at the season-ending championships! pic.twitter.com/DKJMWFECir — Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2020

Шаг 2. 18 ноября. Группа. Новак Джокович — Даниил Медведев — 3:6, 3:6

Медведев одержал знаковую победу над первой ракеткой мира, красиво и убедительно переиграв серба в двух сетах. Даниил стал первым россиянином за 11 лет, вышедшим из группы на ATP Finals. 17-кратный чемпион турниров «Большого шлема» на этот раз не смог устроить шоу на пару с соперником. В Лондон Джокович приехал в не самом лучшем состоянии, так что после игры ему осталось улыбнуться и поздравить победителя у сетки.

«Мне нравится играть с Новаком, потому что он один из величайших чемпионов в истории нашего спорта. Действительно рад победить его, я играл достаточно уверенно в ключевых моментах. И мне кажется, он не проявил себя наилучшим образом. Но это случается со всеми. Я всегда говорю, что «большая тройка» Джокович, Надаль, Федерер — чемпионы, потому что с ними такое случается реже, чем с другими игроками. Их по-прежнему сложно победить даже в их плохие дни, поэтому я очень рад», — сказал Медведев.

«В конце первого сета и начале второго я неважно себя чувствовал, допускал невынужденные ошибки и никак не мог поймать нужный ритм. Когда ты играешь против теннисиста уровня Медведева, это конец. Даниил — один из лучших в мире и заслужил победу. Я должен был играть лучше, но Медведеву следует воздать должное за его игру на топ-уровне. Даниил — высокий и координированный парень, очень хорошо передвигается по корту, и он очень умный теннисист. Если вы играете не в полную силу, он немедленно этим воспользуется», — сказал Джокович.

Heavy hitting. Heavier breathing ?@DaniilMedwed breaks Djokovic after an 11-and-a-half-minute service game#NittoATPFinals pic.twitter.com/yIBOS6LQIh — Tennis TV (@TennisTV) November 18, 2020

Шаг 3. 20 ноября. Группа. Даниил Медведев — Диего Шварцман — 6:3, 6:3

Медведев продлил победную серию и не уступил в группе ни одного сета. После матча с аргентинцем, который уехал из Лондона с тремя поражениями, россиянин подчеркнул: для уверенности всегда хорошо оставаться непобежденным. Снова за Даниила была его подача, а также «физика» и четкая игра на задней линии. Сразу после игры первая ракетка России уже думал о новой встрече с Надалем, который переборол его в финале US Open-2019 и после невероятного возвращения отобрал победу на прошлогоднем Итоговом турнире.

«Мне нравится играть против теннисистов из «большой тройки». Когда мне было четыре или пять лет, и я только начинал держать в руках ракетку и смотреть турниры «Большого шлема», Роджер уже был на вершине и выигрывал почти все. Потом пришел Рафа, потеснив его, а потом пришел Новак, чтобы все время беспокоить Федерера и Надаля. Очень здорово выступать против таких чемпионов», — сказал Медведев.

The only player to go 3-0 in group stages this year ?@DaniilMedwed | #NittoATPFinals pic.twitter.com/F2aWDmM33c — ATP Tour (@atptour) November 20, 2020

Шаг 4. 21 ноября. Полуфинал. Даниил Медведев — Рафаэль Надаль — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3

Медведев и Надаль провели драматичный матч, в котором россиян впервые в карьере победил великого испанца. Против 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» и второй ракетки мира Даниил сумел отыграть сет и подачу на матч. В критический момент он показал лучшую физическую и тактическую готовность, затем взял тяжелый тай-брейк и в третьей, решающей партии вел поединок. Не менее ярким вышел первый полуфинал, в котором Джокович оставил за собой сумасшедший тай-брейк второго сета, но Тим догнал и обыграл серба в третьей партии.

FIRST #NittoATPFinals FINAL ?@DaniilMedwed comes back against Nadal to set a showdown with Thiem for the title! pic.twitter.com/QzRmwM34id — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2020

«В начале матча он был лучше меня, но потом я сыграл качественно, сделал брейк и довел сет до победы. Во второй партии случилась та же история, но к ее концу я уже играл чуть лучше Медведева. А потом он провел хороший гейм, а я — нет. Вот и все. У меня была отличная возможность, я ее упустил. Медведев — большой молодец, отлично играет. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Надаль.

«Было ощущение, что играю хорошо, но этого недостаточно и чего-то не хватает. По ходу сумел перестроиться и разнообразить действия, стал лучше чувствовать и вести игру. В принципе считаю, что победил заслуженно. Маленький реванш за прошлый год. Обыграть Рафу — достижение. Это определенно одна из лучших побед в моей карьере», — сказал Медведев, который позже опубликовал пост о своих фирменных сдержанных празднованиях. Он все-таки умеет улыбаться.

Шаг 5. 22 ноября. Финал. Даниил Медведев — Доминик Тим — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4

Еще один матч-триллер, в котором Медведев сумел перевернуть игру после первого сета и взять свое во второй части финала против третьей ракетки мира Тима. Даниил победил чемпиона US Open-2020, на котором уступил ему в полуфинале, за счет расчета и риска, мощи и техники, выносливости и лучшего контроля эмоций. На тай-брейке россиянин тормознул австрийца и оставил за собой семь розыгрышей подряд. В третьей партии на контрасте с первой он сделал брейк в пятом гейме — и даже для себя сдержанно отпраздновал самый пока большой успех в карьере.

The RISE of Daniil Medvedev ??



A story which has only just begun...@DaniilMedwed #NittoATPFinals pic.twitter.com/vRxEOA7Fi0 — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

Чемпион без яркого празднования зарылся в телефоне, а потом отдал должное своей команде, сопернику и одному из юношеских ориентиров — Николаю Давыденко. Между победами двух россиян на Итоговом турнире прошло 11 лет. Четвертая ракетка мира Медведев первым обыграл в ATP Finals всех трех теннисистов из топ-3 рейтинга.

2009 ATP Finals final: Russian Davydenko d. US Open champion Del Potro



2020 ATP Finals final: Russian Medvedev d. US Open champion Thiem



Russians bookending the #NittoATPFinals in London! pic.twitter.com/OtU7bceGm0 — Tennis TV (@TennisTV) November 22, 2020

«Не знал, что Николай Давыденко комментировал мой матч. Это очень круто, потому что он был первым, кто победил здесь, в Лондоне. Мне тогда было 13 лет. Он всех разбомбил, показал нереальный теннис. Очень рад, что удалось закрыть последний «Мастерс» в Лондоне российским флагом», — сказал Медведев во время видеомоста с российской студией Eurosport. И получил в ответ пожелание в 2021-м обязательно выиграть турнир «Большого шлема».