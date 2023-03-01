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1 марта, 19:00

Чудом спасся с «Титаника» и стал олимпийским чемпионом. Шокирующая история теннисиста Ричарда Уильямса

Галина Глазко
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Ричард Норрис Уильямс.
Фото Global Look Press
Спортсмену едва не ампутировали ноги после крушения лайнера, но он восстановился и стал звездой.

Судьба сполна проверила американского теннисиста Ричарда Норриса Уильямса на прочность. Он родился 29 января 1891 года в Женеве (Швейцария) в очень обеспеченной семье. Его даже относят к потомкам одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина. Мальчик рос в отличных условиях, учился в частной школе-интернате в Швейцарии, затем успешно поступил в Гарвард. Владел французским и немецким языками. Играть в теннис начал в 12 лет под руководством своего отца. С ним он и ездил по миру, принимая участие в различных турнирах. Однако однажды поездка на соревнования обернулась настоящей драмой.

Билет на «Титаник»

21-летний Ричард вместе с отцом решил вернуться в Америку с турнира на «Титанике». Они купили билеты в первый класс нового корабля, о котором много говорили. В первом классе перспективный теннисист имел возможность посещать спортзал и отдыхать по дороге в комфортных условиях.

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Когда «Титаник» начал идти ко дну, Ричард вместе со своим отцом посетили бар, а затем пошли в тренажерный зал. Отправились они туда, чтобы согреться, пока была неразбериха со сложившейся ситуацией. Ведь многие до последнего не верили, что современный корабль может затонуть.

Однако когда ситуация стала критической, на шлюпки брали только детей и женщин. Даже пассажиры первого класса, к которым относились и теннисист со своим отцом, оставались на борту. Чтобы выжить, многие начали пытаться спастись самостоятельно. Так, спортсмен не раздумывая прыгнул в ледяную воду. Чудом ему удалось зацепиться за шлюпку, которую еще не успели заполнить спасающиеся люди, так как ее унесло волной. Но при этом она была еще прикреплена тросами к палубе. 30 везунчиков, среди которых и оказался Ричард, смогли отвязать шлюпку. Им оставалось только ждать спасения. При этом в лодке было много холодной воды. Уильямса и других спасшихся пассажиров заметили не сразу. Каким-то чудом пятый помощник капитана Гарольд Лоу, находившейся в шлюпке под номером 14, смог разглядеть их в темноте и взять к себе.

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«Я находился под водой не очень долго, так как сразу снял с себя меховую шубу из-за ее веса. Я также сбросил обувь. Примерно в двадцати метрах от корабля я увидел что-то плывущее по воде. Я поплыл и обнаружил, что это шлюпка. Я повис на ней, а через какое-то время взобрался на борт. Около 30 человек спаслись вместе со мной. Правда, выжили 11. Все остальные умерли из-за холода», — так вспоминал роковую ночь теннисист.

А вот отцу Ричарду выжить не удалось.

«Я видел, как одна из четырех огромных воронок обрушилась на него сверху, — вспоминал Уильямс-младший. — Всего на одно мгновение я застыл как вкопанный. Как ни странно, не потому, что это убило моего отца, я был ошеломлен, удивляясь огромным размерам этой воронки, все еще изрыгающей дым. Мне показалось, что по ней бок о бок могли проехать две машины».

"Титаник". Фото Global Look Press
«Титаник».
Фото Global Look Press

Отказался от ампутации

Ричард находился в ужасном состоянии после спасения. Он терял сознание, а его ноги из-за длительного нахождения в ледяной воде были сильно обморожены. Врачи корабля «Карпатия», который первым прибыл на помощь выжившим с «Титаника», были намерены провести ему ампутацию двух конечностей, но Уильямс не дал свое согласие. Он проявил упорство и продемонстрировал свой сильный характер.

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Теннисист начал самостоятельно разгонять застывшую кровь в ногах. Он ходил по палубе корабля каждые два часа днем и ночью, еле шевеля ногами. Когда корабль со спасшимися прибыл в Америку, Ричард двигался уже самостоятельно и достаточно уверенно. После восстановления спортсмен приступил к тренировкам, чтобы привести ноги в нужное состояние. О спорте пока и не шло речи, надо было вернуться к полноценной жизни.

Ричард Норрис Уильямс. Фото loc.gov
Ричард Норрис Уильямс.
loc.gov

Жизнь после крушения лайнера

Однако у Ричарда получилось вернуться в спорт и даже войти в историю американского тенниса. Уильямс дважды побеждал на чемпионатах США (1914, 1916). Вместе с американской сборной выиграл Кубок Дэвиса (1925 и 1926). Выживший на «Титанике» теннисист несколько лет был и капитаном сборной на Кубке Дэвисе.

Наибольших успехов Уильямс добился в парном разряде. Ричард выиграл Уимблдон в парах в 1920 году с Чаком Гарлендом. Также он принял участие в Олимпиаде-1924 в Париже. Игры прошли для него крайне успешно: Уильямс выиграл золото в миксте с Хейзел Хочкисс-Уайтмен.

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В возрасте 44 лет он принял решение завершить профессиональную карьеру.

Также он принимал участие в Первой мировой войне, был награжден за подвиги Военным крестом и орденом Почетного легиона. Был дважды женат. Скончался теннисист в возрасте 77 лет от эмфиземы легких.

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