Джокович стал лучшим в истории. В чем величие нового рекорда сербского теннисиста

Новак превзошел достижение Штеффи Граф по лидерству в рейтинге.

Новак Джокович переписал на свое имя очередной значимый рекорд. На сей раз он превзошел всех по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга. Причем всех мужчин, включая Роджера Федерера, по этому показателю он обошел уже довольно давно, сейчас настала пора абсолютного достижения. В понедельник, 27 февраля, началась 378-я неделя серба во главе теннисного рейтинга. Таким образом, Новак превзошел рекорд за авторством немки Штеффи Граф. И, похоже, настроен и дальше доминировать на теннисных кортах.

Козырь в пользу Новака

Разговоры о том, кто из теннисистов является самым великим, не утихают десятилетиями. В последнее время ведутся ожесточенные споры на эту тему между поклонниками Джоковича, Федерера и Рафаэля Надаля. Свои аргументы есть у всех, и понятно, что вне зависимости от количества побед на «Больших шлемах» и других титулов консенсуса достигнуть не удастся. Однако с точки зрения цифр именно самый молодой из «Большой тройки» Джокович пока выглядит предпочтительнее швейцарца и испанца. И столь ценящееся в теннисе лидерство в рейтинге — действительно важный аргумент в его пользу.

Ведь сейчас каждый может обыграть каждого, без сбоев не обходятся даже гранды, поэтому величие как раз и проявляется на длинной дистанции. Джокович, несмотря на большие сложности с турнирным графиком (из-за отказа от вакцинации он пропустил множество топ-турниров в 2022 году, включая два «Больших шлема») в прошлом сезоне, продолжает доказывать свою силу и в 35 лет. Мужской рекорд авторства Федерера (310 недель) серб превзошел еще в марте 2021 года. Теперь же настал черед и достижения Граф, установленного в далеком 1997 году. Тогда Штеффи довела количество недель во главе рейтинга WTA до 377.

Новак Джокович. Фото Reuters

Цель в 500 недель — реальна

При этом Джокович явно не думает о спортивной пенсии, он настроен, по его словам, и дальше писать историю тенниса. И вполне способен довести число побед на «Больших шлемах» (сейчас у него их 22) до 25 или даже 30. Да и лидерство в рейтинге, скажем, в 500 недель не выглядит такой уж фантастикой. Кстати, удержаться на вершине Джокович смог на этой неделе не без труда. Карлос Алькарас мог вообще догнать его по очкам — в случае завоевания титула в Рио-де-Жанейро испанец сравнивался с сербом, уступая только по дополнительным показателям. Впрочем, Алькарас проиграл в финале британцу Кэмерону Норри и теперь отстает от Новака на 200 очков. Дальше сербу будет проще: в ближайшие пять недель Карлито необходимо защищать почти полторы тысячи очков, а Джоковичу — ни одного балла. Ведь он, напомним, в прошлом сезоне вынужденно пропустил турниры серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе и в Майами.

Вообще вызывает восхищение тот факт, что серб лидирует в рейтинге, сыграв в прошлом сезоне лишь четыре «мастерса» и два «Больших шлема», да еще и без очков за выигранный Уимблдон. Поэтому если в Америку в этом году его пустят, то шансы на сохранение лидирующих позиций как минимум до конца осени не просто большие, а гигантские. Если, конечно, не вмешаются травмы или обстоятельства. Как известно, Джокович выиграл Australian Open с повреждением — говорили о надрыве подколенного сухожилия. Но перерыв пошел на пользу, Новак полностью восстановился и решил сыграть на этой неделе на ATP 500 в Дубае. На днях он, правда, дал понять, что официального разрешения на въезд в США на мартовские супертурниры в Индиан-Уэллс и Майами пока не получено, однако работа в этом направлении ведется.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Вероятна встреча с Медведевым

В Дубае помимо Джоковича заявлены еще несколько топ-теннисистов, включая лучших россиян — Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова. Понятно, что Медведев после девяти побед и двух титулов (Роттердам, Доха) подряд мог немного устать, но было бы очень интересно посмотреть его возможный полуфинал с Джоковичем. Если Даниил хорошо сыграет в конце февраля и в марте, то наверняка вернется в топ-5. Пока же он поднялся на седьмое место, на одну строчку впереди располагается Рублев.

У женщин на этой неделе значимых соревнований не предвидится, зато на прошлой в Дубае завершился первый в сезоне турнир WTA 1000. Который, к удивлению многих, выиграла не полька Ига Швентек, а Барбора Крейчикова. Чешская теннисистка по ходу турнира обыграла всех теннисисток топ-3: в четвертьфинале справилась с Ариной Соболенко, в полуфинале — с Джессикой Пегулой.

Впечатляют ее волевые качества. Так, в игре с россиянкой Дарьей Касаткиной она спасла в Дубае четыре матчбола, а в матче с Соболенко отыгралась с 0:6, 1:3. Швентек чешка победила куда проще — 6:4, 6:2. А парный титул в Дубае взял российский дуэт Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой. Это первый успех нашей пары на турнире WTA. Дуэт Кудерметовой и Самсоновой мы впервые увидели в победном для россиянок финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг-2021, и тогда теннисистки не проиграли ни сета. В 2023 году они начали играть вместе на постоянной основе и после нескольких неудач добились впечатляющего триумфа в Дубае.