Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Зверев сыграет с Джоковичем в полуфинале Итогового турнира АТР

17:31
Александр Зверев и Новак Джокович. Фото АТР
Александр Зверев и Новак Джокович. Фото АТР
Теги:

Соперником немецкого теннисиста Александра Зверева по полуфиналу Итогового турнира АТР стал серб Новак Джокович. Соревнования проходят в Турине (Италия).

Ранее немец в матче группового турнира обыграл поляка Хуберта Хуркача (6:2, 6:4) и обеспечил себе путевку в 1/2 финала. Джокович также досрочно вышел из группы.

Кроме них, путевку в полуфинал уже заработал россиянин Даниил Медведев. Его соперник определится в матче Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Как правильно приседать с собственным весом? Объясняет тренер
Иммунолог рассказал об исчезновении антител у переболевших COVID-19
0