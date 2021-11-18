Зверев сыграет с Джоковичем в полуфинале Итогового турнира АТР

Соперником немецкого теннисиста Александра Зверева по полуфиналу Итогового турнира АТР стал серб Новак Джокович. Соревнования проходят в Турине (Италия).

Ранее немец в матче группового турнира обыграл поляка Хуберта Хуркача (6:2, 6:4) и обеспечил себе путевку в 1/2 финала. Джокович также досрочно вышел из группы.

Кроме них, путевку в полуфинал уже заработал россиянин Даниил Медведев. Его соперник определится в матче Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).