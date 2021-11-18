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Зверев обыграл Хуркача и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

17:14
Александр Зверев. Фото АТР
Александр Зверев. Фото АТР
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В матче группового этапа Итогового турнира АТР немецкий теннисист Александр Зверев победил поляка Хуберта Хуркача (6:2, 6:4).

Матч продолжался один час и четыре минуты. Оба соперника сделали по 11 эйсов и не совершили ни одной двойной ошибки. При этом у Зверева три реализованных брейк-пойнта, а у Хуркача — ноль.

Немецкий теннисист одержал вторую победу и обеспечил себе место в полуфинале. Поляк потерпел поражение и покидает турнир. Также от Красной группы в полуфинал пробился россиянин Даниил Медведев.

В полуфинале Зверев сыграет с Новаком Джоковичем.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Александр Зверев (Германия, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 6:2, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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