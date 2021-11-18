Зверев обыграл Хуркача и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР
17:14
В матче группового этапа Итогового турнира АТР немецкий теннисист Александр Зверев победил поляка Хуберта Хуркача (6:2, 6:4).
Матч продолжался один час и четыре минуты. Оба соперника сделали по 11 эйсов и не совершили ни одной двойной ошибки. При этом у Зверева три реализованных брейк-пойнта, а у Хуркача — ноль.
Немецкий теннисист одержал вторую победу и обеспечил себе место в полуфинале. Поляк потерпел поражение и покидает турнир. Также от Красной группы в полуфинал пробился россиянин Даниил Медведев.
В полуфинале Зверев сыграет с Новаком Джоковичем.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Александр Зверев (Германия, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, 7) — 6:2, 6:4
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