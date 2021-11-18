Зверев надеется, что опыт игры против Джоковича поможет ему в матче с сербом

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над поляком Хубертом Хуркачем (6:2, 6:4) на Итоговом турнире АТР. В полуфинале он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

«Мне нужно было победить, чтобы выйти в полуфинал, поэтому я был сосредоточен, — сказал Зверев в интервью после матча. — Я был сфокусирован и потому смог выиграть две партии. Нужно делать выводы из любого матча, матч с Даниилом (Медведевым — Прим. «СЭ») не исключение. Я сделал из него выводы.

Джокович? Судьба матча будет решаться на корте, вопрос только в каком аспекте. Мы играли с ним на всех крупных турнирах на харде, в том числе на Олимпиаде. Поэтому у меня есть опыт, и мне будет к чему обратиться».

Кроме них, путевку в полуфинал уже заработал россиянин Даниил Медведев. Его соперник определится в матче Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).