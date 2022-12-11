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Сегодня, 18:30

Зверев признался, что нервничал на выставочном турнире в Саудовской Аравии

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от выступления на выставочном турнире в Саудовской Аравии.

«Я очень нервничал. Я не испытывал этого чувства уже несколько месяцев. Честно говоря, я был счастлив вернуться на корт, и это прошло для меня практически безболезненно. Это не турнир ATP или «Большого шлема», но снова участвовать в соревнованиях — приятное чувство.

Надеюсь, что с каждым днем буду становиться лучше и что на Открытом чемпионате Австралии все будет так, как я хочу", — приводит Tennisnet слова Зверева.

В четвертьфинале выставочного турнира в Саудовской Аравии немецкий теннисист проиграл россиянину Даниилу Медведеву (0:6, 4:6).

Источник: https://www.tennisnet.com/en/news/alexander-zverev-shines-with-a-short-comeback-haven-t-seen-it-for-months
Теннис
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