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Сегодня, 15:54

Тони Надаль: «Я убежден, что 2023 год станет великим для Рафаэля»

Алина Савинова
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Тони Надаль высказался о перспективах племянника Рафаэля Надаля в сезоне-2023.

«К счастью, лечение травмы ног, которую Надаль перенес после «Ролан Гаррос», дало желаемый эффект. Это был решающий шаг для продолжения его карьеры. К сожалению, травма живота помешала ему проявить себя с лучшей стороны во второй половине сезона. Я убежден, что 2023 год станет великим для Рафаэля. Там будет 8-10 игроков, которые будут бороться за большие титулы», — приводит Tennis World слова Тони Надаля.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема», обладателем «Золотого шлема». Также он выиграл рекордные 14 титулов на Открытом чемпионате Франции. Этот сезон 36-летний испанец завершил на 2-й строчке в турнирной таблице ATP.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Rafael_Nadal/125144/uncle-toni-2023-will-be-a-great-year-for-rafael-nadal-/
Теннис
Рафаэль Надаль
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