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27 февраля, 15:53

Жиль Симон рассказал, как его совет помог Медведеву победить Джоковича

Алина Савинова
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Француз Жиль Симон рассказал, как он вошел в команду российского теннисиста Даниила Медведева.

«Даниил связался со мной и спросил, не хочу ли я провести несколько недель с его командой в 2024 году. Однажды в 2019-м он узнал у меня, что я думаю по поводу Новака. Я объяснил ему, как играть, и он победил. Даниил вспомнил это, поэтому захотел попробовать сотрудничать со мной», — приводит Sportskeeda слова Симона.

28-летний Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021), а также победителем 20 турниров ATP в одиночном разряде. В текущем сезоне он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

На данный момент российский теннисист занимает четвертое место в мировом рейтинге.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-gilles-simon-shares-role-daniil-medvedev-s-1st-victory-novak-djokovic-included-russian-s-team-i-explained-won?key1=newsnowltennis
Теннис
Даниил Медведев
Жиль Симон
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