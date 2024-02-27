Жиль Симон рассказал, как его совет помог Медведеву победить Джоковича

Француз Жиль Симон рассказал, как он вошел в команду российского теннисиста Даниила Медведева.

«Даниил связался со мной и спросил, не хочу ли я провести несколько недель с его командой в 2024 году. Однажды в 2019-м он узнал у меня, что я думаю по поводу Новака. Я объяснил ему, как играть, и он победил. Даниил вспомнил это, поэтому захотел попробовать сотрудничать со мной», — приводит Sportskeeda слова Симона.

28-летний Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021), а также победителем 20 турниров ATP в одиночном разряде. В текущем сезоне он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

На данный момент российский теннисист занимает четвертое место в мировом рейтинге.