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27 февраля, 16:05

Рублев: «Крики болельщиков под руку или в начале розыгрыша мяча могут выбесить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, что крики болельщиков в начале розыгрыша мяча могут раздражать.

«Когда болельщики кричат мое имя, поддерживают в правильный момент — это, конечно, помогает. Когда это происходит в начале розыгрыша или под руку — конечно, в моменте это может выбесить. В целом очень приятно, как здесь [в Дубае] меня поддерживают, атмосфера классная и приятная», — приводит слова Рублева ТАСС.

В понедельник Рублев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в матче первого круга турнира ATP в Дубае. На трибунах были десятки российских болельщиков, которые на протяжении всего матча скандировали имя Рублева и выкрикивали слова поддержки.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
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