Легечка может сыграть против Хачанова во втором круге турнира в Дубае

Чешский теннисист Иржи Легечка в трех сетах победил представителя Венгрии Мартона Фучовича в первом круге турнира в Дубае.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу чеха.

В следующем раунде Легечка сыграет либо против француза Люки Ван Аша, либо против россиянина Карена Хачанова. Изначально представитель России в первом круге должен был встретиться в Алексеем Попыриным, но выступающий за Австралию теннисист снялся с турнира.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Иржи Легечка (Чехия) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 6:4, 3:6, 7:5