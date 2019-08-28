Представитель Греции Стефанос Циципас, уступивший в первом круге US Open россиянину Андрею Рублеву (4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 5:7, пожелал удачи своему оппоненту.

— В следующий раз рассчитываю выступить лучше, — цитирует Циципаса официальный сайт турнира. — Желаю Рублеву всего лучшего. Он заслуживает пройти далеко по турнирной сетке. Реагировать на это поражение как на Уимблдоне не буду — спустя пару дней после поражения на том турнире я посмотрел своё интервью, и оно показалось мне неправильным. Я слишком бурно реагировал. В жизни есть вещи хуже поражений. Но в тот день казалось, что кто-то умер.

В следующем круге Циципас сыграет с французом Жилем Симоном.