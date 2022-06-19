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Камельзон — о поражении Медведева на турнире ATP в Галле: «Он сдал финал без боя»

Камельзон отреагировал на поражение Медведева в финале турнира в Галле
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в финале турнира ATP в Галле (Германия) — 1:6, 4:6.

«Хуркач набирает обороты, к нему надо относиться как к конкуренту. Удивительно, что Медведев сдал финал без боя, непонятно почему. Это понятно только его команде и тем, кто с ним работает. Такой счет говорит о том, что он думал, о том, что может спокойно победить. Он пришел к финалу хорошо, он в хорошей форме. По какими параметрам он ему проиграл, мне не понятно. Но финал есть финал. Там может что-то не сложиться, но это хороший аргумент для следующих турниров. Если ты попадаешь в финал, то его надо выигрывать», — сказал Камельзон корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Для Медведева это второй проигранный финал подряд. Ранее россиянин проиграл на турнире в Хертогенбосе Тиму ван Рейхтовену (4:6, 1:6).

Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
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