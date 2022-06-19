Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:08

Медведев проиграл Хуркачу в финале турнира в Галле

Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото AFP

Россиянин Даниил Медведев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира ATP в Галле (Германия).

Матч длился 1 час 3 минуты и закончился со счетом 1:6, 4:6.

Медведев совершил 3 эйса, 2 двойные ошибки. У Хуркача — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8 попыток.

Для Медведева это второй проигранный финал подряд. Ранее россиянин проиграл на турнире в Хертогенбосе Тиму ван Рейхтовену — 4:6, 1:6.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:1, 6:4

Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
16
37
Читайте также
Водная диета: польза и вред
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Материалы сюжета: Даниил Медведев: новая гонка за №1 в рейтинге ATP
Медведев со счетом 1:6 проиграл Хуркачу первый сет в финале турнира в Галле
Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: прогноз на матч ATP Галле 19 июня 2022 года
Тарпищев назвал основного конкурента Медведева в борьбе за звание первой ракетки мира
Медведев поделился эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Галле
Чесноков считает, что Медведев находится в бешеной форме
Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев со счетом 1:6 проиграл Хуркачу первый сет в финале турнира в Галле

Берреттини обыграл Крайиновича в финале турнира в Лондоне
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости