Медведев проиграл Хуркачу в финале турнира в Галле

Россиянин Даниил Медведев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финале турнира ATP в Галле (Германия).

Матч длился 1 час 3 минуты и закончился со счетом 1:6, 4:6.

Медведев совершил 3 эйса, 2 двойные ошибки. У Хуркача — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8 попыток.

Для Медведева это второй проигранный финал подряд. Ранее россиянин проиграл на турнире в Хертогенбосе Тиму ван Рейхтовену — 4:6, 1:6.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:1, 6:4