В ФТР объяснили причины поражения Медведева в финале турнира ATP в Галле

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева от польского теннисиста Хуберта Хуркача в финале турнира ATP в Галле (Германия) — 1:6, 4:6.

«Хуркач был сильнее по всем основным показателям: он лучше подавал, делал больше эйсов, выиграл все брейк-поинты, в отличие от Даниила. Поэтому он заслуженно выиграл, а Даниилу не удалось навязать сопернику ту игру, которая обычно ему приносит успех. Выиграл тот, кто был сильнее», — сказал Селиваненко «СЭ».

Для Медведева это второй проигранный финал подряд. Ранее россиянин проиграл на турнире в Хертогенбосе Тиму ван Рейхтовену (4:6, 1:6).