Синнер отдал только три гейма Корде во втором круге «мастерса» в Монте-Карло

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл американца Себастьяна Корду во втором круге «мастерса» в Монте-Карло.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

2-я ракетка мира Синнер 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету 27-й ракетки мира Корды 2 эйса, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

В третьем круге турнира Синнер сыграет с Яном-Леннардом Штруффом (Германия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 2) — Себастьян Корда (США) — 6:1, 6:2