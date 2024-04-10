Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:12

Испанский теннисист Кортес дисквалифицирован на 15 лет за участие в договорных матчах

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало испанского теннисиста Аарона Кортеса-Алькараса за участие в договорных матчах.

Бывшая 955-я ракетка мира отстранен на 15 лет после признания 35 нарушений Антикоррупционной программы тенниса (TACP).

«После тщательного расследования, проведенного ITIA и правоохранительными органами, Кортес признался в 35 нарушениях TACP в период с 2016 по 2018 год, включая подстраивание исхода соревнований, получение денег за подтасовку результатов, несообщение о коррупционных схемах. Он делал ставки на теннис и давал деньги официальным лицам турнира в обмен на wild card. Игрок был оштрафован на 75 000 долларов», — говорится в заявлении ITIA.

Сообщается, что 29-летний Кортес полностью сотрудничал с расследованием ITIA и принял наказание. Срок дисквалификации игрока начинается 27 марта 2024 года и заканчивается 26 марта 2039 года.

В течение срока дисквалификации испанцу запрещено играть, тренироваться и посещать теннисные соревнования ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federation Francaise de Tennis, Wimbledon и USTA) и любой национальной ассоциации.

Источник: ITIA
Теннис
0
Читайте также
Федор Чалов продлил контракт с ЦСКА до лета 2025 года
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Попырин — о матче с Рублевым: «Рад победить действующего чемпиона»

Синнер отдал только три гейма Корде во втором круге «мастерса» в Монте-Карло
Новости
RSS RSS
Все новости