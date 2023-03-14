Янчук посоветовал российским теннисистам не реагировать на провокации украинцев

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российским теннисистам не стоит реагировать на провокации украинцев.

«Реагировать на провокации со стороны украинских теннисисток следует естественным путем. Цуренко и Костюк повели себя некрасиво. Но чего нам возникать? Если даже соперницы не хотят выходить с нашими девушками на корт — это их позиция и их проблемы. Нам остается просто делать свою работу и никак не реагировать. Ну не пожала Костюк руку Грачевой — и бог с ней. Это не настолько важное событие. Пускай остается на ее совести», — приводит слова Янчука RT.

13 марта украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Ранее украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку Варваре Грачевой из России по окончании финального матча турнира в Остине.