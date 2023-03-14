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Сегодня, 16:43

Янчук посоветовал российским теннисистам не реагировать на провокации украинцев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российским теннисистам не стоит реагировать на провокации украинцев.

«Реагировать на провокации со стороны украинских теннисисток следует естественным путем. Цуренко и Костюк повели себя некрасиво. Но чего нам возникать? Если даже соперницы не хотят выходить с нашими девушками на корт — это их позиция и их проблемы. Нам остается просто делать свою работу и никак не реагировать. Ну не пожала Костюк руку Грачевой — и бог с ней. Это не настолько важное событие. Пускай остается на ее совести», — приводит слова Янчука RT.

13 марта украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Ранее украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку Варваре Грачевой из России по окончании финального матча турнира в Остине.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1123130-yanchuk-sovet-rossiya-tennis
Теннис
Виктор Янчук
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