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Сегодня, 16:40

Чесноков считает, что WTA и ATP недостаточно защищают интересы российских спортсменов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказал мнение, что Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) недостаточно защищают интересы российских спортсменов.

«Я не считаю, что WTA и ATP должным образом защищают права российских теннисистов. Во-первых, наши ребята вынуждены выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна. Во-вторых, в прошлом году пропустили Уимблдон. В-третьих, Костюк отказалась жать руку Грачевой и никак не была за это наказана. А ведь все игроки обязаны изучить специальный сбор правил поведения от WTA и ATP на 200 страниц, где прописано все. Украинка нарушила их, но не пострадала», — приводит слова Чеснокова RT.

13 марта украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Ранее украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку Варваре Грачевой из России по окончании финального матча турнира в Остине.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1123133-chesnokov-wta-atp-interes-sportsmeny-rossiya
Теннис
Андрей Чесноков
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