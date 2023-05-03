Впервые в истории в 1/4 финала «Мастерса» вышли два лаки-лузера

Немецкие теннисисты Даниэль Альтмайер и Ян-Леннард Штруфф вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.

Они оба проиграли в квалификации, но в итоге попали в основную сетку турнира после отказа других игроков. Таким образом, как сообщает Tennis.com, впервые в истории ATP (с 1990 года) в четвертьфинале «Мастерса» оказались два лаки-лузера.

В целом Альтмайер и Штруфф стали 16-м и 17-м лаки-лузером в 1/4 турнира такой категории. Только двое — Томас Юханссон в Торонто-2004 и Люка Пуй в Риме-2016 — в итоге вышли в полуфинал.

Штруфф в 1/4 финала сыграет со Стефаносом Циципасом, а Альтмайер — с Борной Чоричем.