Чесноков считает теннисиста Алькараса неудобным соперником для Хачанова

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что испанец Карлос Алькарас является неудобным соперником для российского теннисиста Карена Хачанова.

«Хачанов здорово провел вчерашний матч против Рублева, было видно, насколько больше он хочет победить, — цитирует Чеснокова ТАСС. — Что касается следующего соперника, то Карен несколько раз играл с Алькарасом, и мне кажется, что испанец стал для него неудобным игроком. Они в том году играли на Открытом чемпионате Франции, потом еще сыграли на одном турнире. Алькарас всегда играл удачно и уверенно против Хачанова, поэтому Карену будет тяжело».

Спортсмены 3 мая встретятся в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.