Вместо ATP Cup планируют запустить совместный командный турнир

Командный турнир ATP Cup больше не будет проводиться, сообщает The Times.

Ему на смену придет совмещенный мужской и женский турнир национальных команд United Cup. Это будет первый совместный проект ATP и WTA.

За участие в соревнованиях теннисистам будут начисляться рейтинговые очки.

ATP Cup проводился с 2020 года. В дебютном розыгрыше трофей выиграла сборная Сербии, в 2021-м году — команда России, в текущем сезоне — сборная Канады.