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6 сентября, 23:03

Вместо ATP Cup планируют запустить совместный командный турнир

Иван Шитик
Корреспондент
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Командный турнир ATP Cup больше не будет проводиться, сообщает The Times.

Ему на смену придет совмещенный мужской и женский турнир национальных команд United Cup. Это будет первый совместный проект ATP и WTA.

За участие в соревнованиях теннисистам будут начисляться рейтинговые очки.

ATP Cup проводился с 2020 года. В дебютном розыгрыше трофей выиграла сборная Сербии, в 2021-м году — команда России, в текущем сезоне — сборная Канады.

Сборная России по теннису
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