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Вице-губернатор Санкт-Петербурга остался доволен организацией теннисного турнира

21:50

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский высоко оценил качество организации теннисного турнира St. Petersburg Open, а также выразил надежду на его проведение в следующем году.

«Я хочу сказать большое спасибо организаторам, которые из года в год проводят эти соревнования на высочайшем уровне. Хочу сказать спасибо спонсорам, спасибо игрокам и, конечно, зрителям. Я уверен, что в следующем году мы встретимся здесь, на очередных соревнованиях St. Petersburg Open, традиционном санкт-петербургском турнире. Спасибо большое», — цитирует ТАСС Пиотровского.

«Конечно, легко говорить, что ты любишь турнир, когда ты выигрываешь его. В любом случае я хочу признаться в любви к этому турниру, организация просто фантастическая. Надеюсь вернуться в следующем году, чтобы вновь завоевать этот трофей», — поделился впечатлениями после победы в финале парного турнира Джейми Маррей.

Победителем турнира в одиночном разряде стал хорват Марин Чилич, в парном — британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соарес

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12812757

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Роман Шишов все материалы автора
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