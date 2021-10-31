Чилич победил Фритца в финале турнира ATP в Санкт-Петербурге

Хорватский теннисист Марин Чилич одержал победу на турнире ATP в Санкт-Петербурге.

В финале он победил Тэйлора Фритца из США со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут.

Чилич сделал 12 эйсов и 7 двойных ошибок. Он также реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. Его соперник сделал 10 подач навылет и 5 двойных ошибок.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Марин Чилич (Хорватия) — Тэйлор Фритц (США, 5) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4