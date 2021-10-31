Медведев заявил, что организаторы турнира в Санкт-Петербурге хотят вернуть статус АТР 500 в следующем году

Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев заявил, что организаторы турнира хотят вернуть статус АТР 500 в следующем году.

«Пока загадывать тяжело, но мы сделаем все что нужно, чтобы «500» вернулось в Санкт-Петербург.

Я считаю, турнир — потрясающий. И не только я так считаю. Обменивался мнениями с ведущими специалистами, которые оценили уровень тенниса как очень и очень высокий. Это действительно современный теннис — мощный, интенсивный, разнообразный. Может быть, благодаря разнообразию Чиличу удалось выиграть, потому что он использовал много раз «дроп-шоты», оставляя мяч на сетке, и большинство из них были удачными, а Тэйлор, наверное, в силу своей молодости, не использовал такие удары, так что это показывает, что теннис продолжает развиваться", — приводит слова Медведева ТАСС.

Турнир серии АТР 250 в Санкт-Петербурге проходит с 2015 года. Год назад турнир впервые вошел в категорию ATP 500 из-за того, что в связи с пандемией коронавируса был отменен один из турниров.