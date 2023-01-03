Ван Рейтховен вышел во второй круг турнира в Пуне, где может сыграть с Карацевым
Нидерландец Тим ван Рейтховен обыграл молдаванина Раду Албот (6:4, 6:4) в матче первого круга одиночного разряда турнира в Пуне.
Во втором круге Рейтховен встретится с победителем пары Пабло Андухар (Испания) — Аслан Карацев (Россия, 8).
Пуна (Индия)
Турнир ATP Tata Open Maharashtra
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тим ван Рейтховен (Нидерланды) — Раду Албот (Молдавия) — 6:4, 6:4
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