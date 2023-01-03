Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 13:44

Ван Рейтховен вышел во второй круг турнира в Пуне, где может сыграть с Карацевым

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нидерландец Тим ван Рейтховен обыграл молдаванина Раду Албот (6:4, 6:4) в матче первого круга одиночного разряда турнира в Пуне.

Во втором круге Рейтховен встретится с победителем пары Пабло Андухар (Испания) — Аслан Карацев (Россия, 8).

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тим ван Рейтховен (Нидерланды) — Раду Албот (Молдавия) — 6:4, 6:4

0
Читайте также
Главные мемы года: жест немцев на ЧМ, брошенный кот и Месси в образе Гарри Поттера
Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
СБУ предъявила подозрение командующим ВКС РФ и экс-командующему ЧФ
В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ
Hurriyet раскрыла подробности обмена пленными с участием азовцев и Медведчука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Рублев не смог выйти во второй круг турнира в Аделаиде

Карацев переиграл Андухара и вышел во второй круг турнира в Пуне
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости