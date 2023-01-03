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Сегодня, 13:11

Андрей Рублев не смог выйти во второй круг турнира в Аделаиде

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Российский теннисист Андрей Рублев в матче первого круга турнира в Аделаиде проиграл испанцу Роберто Баутиста-Агут (6:4, 3:6, 4:6). Таким образом, Рублев не вышел во второй круг турнира.

Встреча длилась 1 час 49 минут. На счету россиянина 15 эйсов, шесть двойных ошибок, два реализованных брейк-пойнта из четырех. Роберто Баутиста-Агут восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных.

Во втором круге испанец сыграет с победителем пары Энди Маррей — Себастьян Корда.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Роберто Баутиста Агут (Испания) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 4:6, 6:3, 6:4

Андрей Рублев
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