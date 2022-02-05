Тренер Надаля прокомментировал нежелание Джоковича делать прививку от коронавируса

Тренер теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя высказался по поводу нежелания Новака Джоковича делать вакцину от коронавируса.

«Не думаю, что 21-й титул «Большого шлема» Надаля вынудит Джоковича сделать прививку. Если Джокович не сделает прививку, то рискует снова не сыграть почти ни в одном турнире «Большого шлема». Он рискует отказаться от карьеры, ради которой он так усердно работал», — цитирует Tennis World USA Мойя.

Напомним, что Джокович не был допущен на Australian Open из-за того, что у него не было прививки от коронавируса, а медотвод (случай терапевтического исключения) теннисиста от вакцинации власти Австралии после судебного разбирательства сочли недостаточным основанием для нахождения в стране и участия в соревнованиях.

Так как правила въезда в Австралию требуют вакцинации, Джокович в итоге был вынужден покинуть страну и пропустить турнир «Большого шлема».