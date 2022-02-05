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Сегодня, 05:58

Тренер Надаля прокомментировал нежелание Джоковича делать прививку от коронавируса

Евгений Козинов
Корреспондент

Тренер теннисиста Рафаэля Надаля Карлос Мойя высказался по поводу нежелания Новака Джоковича делать вакцину от коронавируса.

«Не думаю, что 21-й титул «Большого шлема» Надаля вынудит Джоковича сделать прививку. Если Джокович не сделает прививку, то рискует снова не сыграть почти ни в одном турнире «Большого шлема». Он рискует отказаться от карьеры, ради которой он так усердно работал», — цитирует Tennis World USA Мойя.

Напомним, что Джокович не был допущен на Australian Open из-за того, что у него не было прививки от коронавируса, а медотвод (случай терапевтического исключения) теннисиста от вакцинации власти Австралии после судебного разбирательства сочли недостаточным основанием для нахождения в стране и участия в соревнованиях.

Так как правила въезда в Австралию требуют вакцинации, Джокович в итоге был вынужден покинуть страну и пропустить турнир «Большого шлема».

Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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