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Сегодня, 14:59

Финн Руусувуори вышел в финал турнира в Индии

Финский теннисист Руусувуори вышел в финал турнира в Индии
Иван Шитик
Корреспондент

Финский теннисист Эмиль Руусувуори вышел в финал турнира в Индии. В полуфинале он в двух сетах победил Камиля Майхшака из Польши.

Второй финалист турнира определится в противостоянии Элиас Имер (Швеци) — Жоау Соуза (Португалия).

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 430 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Эмиль Руусувуори (Финляндия, 6) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:3, 7:6 (7:0)

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