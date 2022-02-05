Финн Руусувуори вышел в финал турнира в Индии
Финский теннисист Руусувуори вышел в финал турнира в Индии
Финский теннисист Эмиль Руусувуори вышел в финал турнира в Индии. В полуфинале он в двух сетах победил Камиля Майхшака из Польши.
Второй финалист турнира определится в противостоянии Элиас Имер (Швеци) — Жоау Соуза (Португалия).
Пуна (Индия)
Турнир ATP Tata Open Maharashtra
Призовой фонд 430 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Эмиль Руусувуори (Финляндия, 6) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:3, 7:6 (7:0)
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