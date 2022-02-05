Финн Руусувуори вышел в финал турнира в Индии

Финский теннисист Эмиль Руусувуори вышел в финал турнира в Индии. В полуфинале он в двух сетах победил Камиля Майхшака из Польши.

Второй финалист турнира определится в противостоянии Элиас Имер (Швеци) — Жоау Соуза (Португалия).

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 430 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Эмиль Руусувуори (Финляндия, 6) — Камиль Майхшак (Польша) — 6:3, 7:6 (7:0)