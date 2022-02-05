Шварцман вышел в полуфинал турнира в Кордобе

Аргентинский теннисист Диего Шварцман в четвертьфинале турнира в Кордобе обыграл колумбийца Даниэля Галана Ривероса со счетом 3:6, 6:0, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Аргентинец сделал 3 эйса и 7 двойных ошибок, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 11.

В полуфинале Шварцман встретится с победителем матча Алехандро Табило (Чили) — Себастьян Баес (Аргентина).

Кордоба (Аргентина)

Турнир ATP Cordoba Open

Призовой фонд 430 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диего Шварцман (Аргентина, 1) — Даниэль Галан Риверос (Колумбия) — 3:6, 6:0, 7:5