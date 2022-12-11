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Сегодня, 09:45

Фритц заявил, что у Медведева было преимущество в финале выставочного турнира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Американский теннисист Тэйлор Фритц поделился эмоциями от победы над россиянином Даниилом Медведевым в финале выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Поздравляю Даниила с отличным турниром. В прошлый раз, когда мы играли, он победил и сказал мне, что я играл лучше в первом сете. В этот раз все было наоборот. У Медведева было преимущество, и мне очень повезло. Несколько важных мячей сыграли определяющую роль в этом матче», —приводит слова Фритца Eurosport.

Фритц выиграл два сета подряд на тай-брейке — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час и 52 минуты.

Победитель выставочного турнира в Саудовской Аравии получит 1 миллион долларов призовых, финалист — 500 тысяч долларов.

Теннис
Даниил Медведев
Тэйлор Фритц
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