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Сегодня, 01:55

Тиафо сыграет с Полом в полуфинале турнира в Делрэй-Бич

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо переиграл итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич — 6:4, 6:2.

Следующим соперником Тиафо будет соотечественник Томми Пол, который обыграл Джордана Томпсона из Австралии — 6:4, 6:3.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Флавио Коболли (Италия, LL) — 6:4, 6:2

Томми Пол (США, 3) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/delray/2024/
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