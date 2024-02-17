Тиафо сыграет с Полом в полуфинале турнира в Делрэй-Бич
Американский теннисист Фрэнсис Тиафо переиграл итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира в Делрэй-Бич — 6:4, 6:2.
Следующим соперником Тиафо будет соотечественник Томми Пол, который обыграл Джордана Томпсона из Австралии — 6:4, 6:3.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Флавио Коболли (Италия, LL) — 6:4, 6:2
Томми Пол (США, 3) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:4, 6:3
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