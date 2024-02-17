Итальянец Янник Синнер одержал 200-ю победу в карьере
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Роттердаме в связи с отказом канадца Милоша Раонича продолжать борьбу при счете 7:6 (7:4), 1:1 в пользу итальянца.
Матч длился 1 час 5 минут. На счету 22-летнего Синнера 3 подачи навылет и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1). У его соперника — 11 подач навылет и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).
Для Синнера это 200-я победа в матчах ATP за карьеру. Следующим его соперником будет голландец Таллон Грикспур, который переиграл Эмиль Руусувуори из Финляндии.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 134 985 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Милош Раонич (Канада) — 7:6 (7:4), 1:1 отказ 2-го игрока
Таллон Грикспур (Нидерланды) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 7:5, 7:6 (7:4)