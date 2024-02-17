Итальянец Янник Синнер одержал 200-ю победу в карьере

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Роттердаме в связи с отказом канадца Милоша Раонича продолжать борьбу при счете 7:6 (7:4), 1:1 в пользу итальянца.

Матч длился 1 час 5 минут. На счету 22-летнего Синнера 3 подачи навылет и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1). У его соперника — 11 подач навылет и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).

Для Синнера это 200-я победа в матчах ATP за карьеру. Следующим его соперником будет голландец Таллон Грикспур, который переиграл Эмиль Руусувуори из Финляндии.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Милош Раонич (Канада) — 7:6 (7:4), 1:1 отказ 2-го игрока

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 7:5, 7:6 (7:4)