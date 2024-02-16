Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в четвертьфинале турнира в Роттердаме (Нидерланды) со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

Встреча длилась 2 часа 34 минуты.

На счету Рублева 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6. У Де Минаура — 10 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк из 3.

В полуфинале Де Минаур сыграет с болгарином Григором Димитровым, который обыграл казахстанца Александра Шевченко.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — Андрей Рублев (Россия, 2) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3