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9 октября, 12:44

Тэйлор Фритц стал победителем турнира в Токио, обыграв в финале Тиафо

Виктория Кравченко
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Американский теннисист Тейлор Фриц выиграл турнир в Токио. В финале он в двух сетах обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

Встреча длилась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Для 24-летнего Фрица этот титул стал четвертым за карьеру и третьим в 2022 году.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Тэйлор Фритц (США, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 4) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)

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