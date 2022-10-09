Тэйлор Фритц стал победителем турнира в Токио, обыграв в финале Тиафо
Американский теннисист Тейлор Фриц выиграл турнир в Токио. В финале он в двух сетах обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.
Встреча длилась 1 час 58 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).
Для 24-летнего Фрица этот титул стал четвертым за карьеру и третьим в 2022 году.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 953 285 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Тэйлор Фритц (США, 3) — Фрэнсис Тиафо (США, 4) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2)
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