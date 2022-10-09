Муратоглу считает, что у Джоковича мало шансов обойти Надаля по количеству побед на турнирах «Большого шлема»

Французский тренер греческого происхождения Патрик Муратоглу оценил шансы сербского теннисиста Новака Джоковича обойти испанца Рафаэля Надаля по количеству чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема».

«На данном этапе своей карьеры у Новака есть одна цель — выиграть как можно больше турниров «Большого шлема», потому что он участвует в гонке с Рафаэлем. У него не так много шансов, потому что он не играл на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США», — приводит Tennisworld слова 52-летнего тренера со ссылкой на его социальные сети.

Джокович является чемпионом 21 турнира «Большого шлема», на счету Надаля — 22 победы.