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9 октября, 10:08

Муратоглу считает, что у Джоковича мало шансов обойти Надаля по количеству побед на турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
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Французский тренер греческого происхождения Патрик Муратоглу оценил шансы сербского теннисиста Новака Джоковича обойти испанца Рафаэля Надаля по количеству чемпионских титулов на турнирах «Большого шлема».

«На данном этапе своей карьеры у Новака есть одна цель — выиграть как можно больше турниров «Большого шлема», потому что он участвует в гонке с Рафаэлем. У него не так много шансов, потому что он не играл на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США», — приводит Tennisworld слова 52-летнего тренера со ссылкой на его социальные сети.

Джокович является чемпионом 21 турнира «Большого шлема», на счету Надаля — 22 победы.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/121952/-novak-djokovic-doesn-t-have-many-chances-says-top-coach/
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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