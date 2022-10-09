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9 октября, 14:58

Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса в финале турнира в Астане

Виктория Кравченко
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Седьмая ракетка мира серб Новак Джокович в финале турнира в Астане обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 13 минут.

Джокович получит 500 рейтинговых очков и более 355 тысяч долларов. Это его четвертый титул в текущем сезоне, включая победу на Уимблдоне.

Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 900 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Новак Джокович (Сербия, 4, WC) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 6:3, 6:4

Новак Джокович
Стефанос Циципас
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