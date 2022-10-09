Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса в финале турнира в Астане

Седьмая ракетка мира серб Новак Джокович в финале турнира в Астане обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 13 минут.

Джокович получит 500 рейтинговых очков и более 355 тысяч долларов. Это его четвертый титул в текущем сезоне, включая победу на Уимблдоне.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 900 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 4, WC) — Стефанос Циципас (Греция, 3) — 6:3, 6:4