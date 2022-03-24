Теннисит Рафаэль Надаль снялся с турнира в Монте-Карло

Надаль не выступит на турнире в Монте-Карло

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира в Монте-Карло, который стартует 10 апреля. Ранее сообщалось, что он пропустит 4-6 недель из-за травмы ребра.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Надаль проиграл американцу Тэйлору Фритцу в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (5:7). После первого сета испанец брал медицинский тайм-аут.

В этом сезоне теннисист взял три титула и выиграл 20 матчей подряд.