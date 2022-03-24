Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:53

Теннисит Рафаэль Надаль снялся с турнира в Монте-Карло

Надаль не выступит на турнире в Монте-Карло
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с турнира в Монте-Карло, который стартует 10 апреля. Ранее сообщалось, что он пропустит 4-6 недель из-за травмы ребра.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Надаль проиграл американцу Тэйлору Фритцу в двух сетах со счетом 3:6, 6:7 (5:7). После первого сета испанец брал медицинский тайм-аут.

В этом сезоне теннисист взял три титула и выиграл 20 матчей подряд.

Рафаэль Надаль
1
Читайте также
10 лучших фильмов для мотивации занятий спортом
Это провокация! Британцев разорвало от того, что русских исключили из ЧМ-2022, а они теперь хотят провести чемпионат Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уго Умбер во втором круге турнира в Майами сыграет с Асланом Карацевым
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости