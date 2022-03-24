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Сегодня, 20:19

Уго Умбер во втором круге турнира в Майами сыграет с Асланом Карацевым

Умбер во втором круге турнира в Майами сыграет с Карацевым
Виктория Кравченко
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Французский теннисист Уго Умбер в первом круге турнира в Майами обыграл словенца Альяжа Бедене (6:3, 3:6, 6:3).

В следующем туре француз сыграет с россиянином Асланом Карацевым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Уго Умбер (Франция) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 3:6, 6:3

Аслан Карацев
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