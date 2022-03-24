Уго Умбер во втором круге турнира в Майами сыграет с Асланом Карацевым
Умбер во втором круге турнира в Майами сыграет с Карацевым
Французский теннисист Уго Умбер в первом круге турнира в Майами обыграл словенца Альяжа Бедене (6:3, 3:6, 6:3).
В следующем туре француз сыграет с россиянином Асланом Карацевым.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Уго Умбер (Франция) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 3:6, 6:3
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