Теннисист Шварцман прокомментировал то, что в первом матче сезона ATP сыграет с Медведевым

Девятая ракетка мира Диего Шварцман высказался о том, что в первом матче сезона на ATP сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

«Я не очень обрадовался тому, что начну сезон игрой с Даниилом. Прошлый год я закончил встречей с ним (россиянин обыграл аргентинца в последнем матче в группе на итоговом турнире — Прим. «СЭ»).



Будет непросто, он показывает свою лучшую игру. С другой стороны — хорошая подготовка для меня, хороший первый матч. Думаю, в первом матче у меня будет больше шансов, чем когда он уже вошел в ритм», — цитирует официальный сайт ATP.

Турнир пройдет со 2 по 6 февраля. Россия сыграет в группе с Аргентиной и Японией.