Теннисист сборной России Даниил Медведев поделился ожиданиями от участия в Кубке ATP. Для него это второе участие в турнире — год назад в дебютном розыгрыше он составил компанию Теймуразу Габашвили и Карену Хачанову.

«Я играл на Кубке ATP в прошлом году. На самом деле, я единственный, кто играл его из нынешнего состава сборной. Только сейчас об этом подумал, — цитирует официальный сайт ATP Медведева. — Командные соревнования — это всегда круто. Потому что они выводят из зоны комфорта, когда ты сосредоточен только на себе. Ты хочешь выиграть как команда.

У вас есть команда, которая поддержит вас на скамейка запасных. Это особенное чувство. Мы играем за страну. Командные соревнования по теннису — очень необычное явление. Думаю, парни почувствуют это с первой секунды".

В этом году вместе с Медведевым за Россию сыграют Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской, который будет играющим капитаном команды. Турнир пройдет со 2 по 6 февраля. Россия сыграет в группе с Аргентиной и Японией.