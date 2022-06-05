Надаль обновил еще один рекорд Открытой эры тенниса

Теннисист Рафаэль Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос» — 2022, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда (6:3, 6:3, 6:0).

Испанец обновил еще один рекорд Открытой эры тенниса.

Чемпион «Ролан Гаррос» оторвался в списке лидеров по количеству сезонов с победой или выходом в финал хотя бы в одном турнире «Большого шлема» — 15.

Вторую строчку делят серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер — 11. Третий — американец Пит Сампрас с 10 сезонами.

Также Надаль является лидером по количеству сезонов с победой хотя бы в одном турнире «Большого шлема» подряд — 10.