Источник: ATP планирует отменить турниры в Китае в 2022 году

ATP отменит все турниры, которые должны были в этом году пройти в Китае, сообщает журналист Sports Illustrated Джон Вертхейм.

ATP хочет поддержать позицию WTA в отношении турниров в Китае из-за дела китайской теннисистки Пэн Шуай. Но официально организация сошлется на «трудности с коронавирусными ограничениями».

Таким образом, отменятся турниры в Чэнду (сентябрь), в Чжухае (сентябрь), в Пекине (октябрь) и октябрьский «Мастерс» в Шанхае.

В декабре руководство WTA сообщило о приостановке проведения турниров в Китае из-за дела Пэн Шуай. Организация потребовала, чтобы было проведено прозрачное расследование скандального дела.