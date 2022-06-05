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Надаль пополнил список теннисистов, которых обыгрывал 6:0 в финале «Ролан Гаррос». Среди них — Федерер, Джокович и теперь Рууд

Надаль пополнил список теннисистов, которых обыгрывал 6:0 в финале «Ролан Гаррос»
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Испанец Рафаэль Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда в финале «Ролан Гаррос» со счетом 6:3, 6:3, 6:0.

22-кратный обладатель турниров «Большого шлема» проиграл 6 геймов в матче. Таким образом, победа стала для Надаля самой легкой на «Ролан Гаррос» с 2017 года, когда испанец обыграл швейцарца Стэна Вавринку (6:1, 6:3, 6:0), также отдав 6 геймов.

Победа над Руудом для Надаля также стала второй самой легкой в финалах «Ролан Гаррос». В 2008 году испанец разгромил швейцарца Роджера Федерера, отдав всего 4 гейма (6:1, 6:3, 6:0).

Норвежец Рууд присоединился к Джоковичу (в 2020 году) и Федереру в списке теннисистов, которых Надаль обыгрывал со счетом 6:0 в одном из сетов в финале Открытого чемпионата Франции.

Roland Garros
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
Стэн Вавринка
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