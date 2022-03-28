Тарпищев — о Кубке Кремля: «Главное, чтобы сыграли наши теннисисты, иностранцы — уже по ситуации»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» рассказал о том, как будет проводиться ВТБ Кубок Кремля в 2022 году.

«Говорить о формате проведения двух российских турниров еще рано. Мы будем делать все, чтобы Кубок Кремля и турнир в Санкт-Петербурге состоялись. В любом случае все российские игроки будут приглашены на эти соревнования. Главное, чтобы ATP дала добро на проведение турниров. В этом году мы сделаем акцент на российских игроков. Главное, чтобы наши ребята сыграли на своей родине, а иностранцы — уже по ситуации. Надо будет смотреть, как будет развиваться ситуация в мире», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 2021 году Кубок Кремля в мужском одиночном разряде выиграл российский теннисист Аслан Карацев, победивший в финале хорвата Марина Чилича. В женском одиночном разряде победила эстонка Анетт Контавейт, обыгравшая в финале россиянку Екатерину Александрову.