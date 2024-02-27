Медведев о турнире в Дубае: «Мне уже не 20 лет. Хочу хоть где-то защитить титул»

Медведев заявил, что хочет защитить титул на турнире в Дубае

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над представляющим Казахстан Александром Шевченко (6:3, 7:5) в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае.

«Мне уже не 20 лет. Я хочу где-нибудь хоть раз в карьере защитить титул. Уверен, когда-нибудь я смогу сделать это, но время идет. Постараюсь выиграть на этой неделе, но будет непросто, здесь много сильных игроков», — сказал 28-летний россиянин после игры.

Медведев провел первый матч после финала Australian Open-2024, в котором уступил итальянцу Яннику Синнеру.

Во втором круге турнира в ОАЭ четвертая ракетка мира встретится с победителем матча Сумит Нагал (Индия, WC) — Лоренцо Сонего (Италия).

В финале Дубая-2023 Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в двух сетах — 6:2, 6:2.